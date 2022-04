Quand les candidats à la présidentielle sont comparés à des vaches ou des bonus de Mario Kart

Comparés à des races de vaches, des avions ou bien même des bonus de Mario Kart : les internautes ne manquent pas d’humour pour comparer les différents candidats à la présidentielle française. Le premier tour approche à grand pas, et l’indécision est encore très importante chez les électeurs français. Si ces comparatifs n’ont pas vraiment vocation à rendre le choix plus facile, ils ont au moins le bénéfice de faire rire.

Sous le nom « Candidats à la présidentielle as », les internautes créent des « thread », des successions de posts sur Twitter pour partager leur vision des différents candidats. Ainsi dans le premier « thread » de cet article, vous pourrez découvrir comment un internaute perçoit les candidats s’ils devaient être des vaches. Ainsi Anne Hidalgo est comparée à la vache Corse pour sa tendance à provoquer des embouteillages et Jean-Luc Mélenchon à un veau en sevrage pour sa tendance à « réclamer toujours plus ». (Il faut cliquer sur « lire la conversation complète » pour avoir accès aux différentes suggestions). Évidemment tout est à prendre avec distance.