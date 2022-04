«Je vis une saison particulière»: Florent Pagny pris par l’émotion dans «The Voice» (vidéo)

Samedi soir, Florent Pagny (comme des camarades Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine) a dû départager plusieurs de ses candidats. Une tâche ardue, qui l’a fait craquer sur le plateau. Au moment de choisir entre June et Morgane, qui venait de livrer une belle bataille sur « Encore un soir » de Céline Dion, Florent Pagny a été submergé par l’émotion, au point d’avoir du mal à s’exprimer.

En France, l’émission « The Voice » en est au stade des battles, cette épreuve où deux talents d’une même équipe s’affrontent sur scène et leur coach est chargé d’éliminer l’un d’eux à l’issue de la prestation.

« Je suis dans une saison particulière », a débuté le coach, qui est atteint d’un cancer. Voyant qu’il ne poursuivait pas sa phrase, Nikos Aliagas l’a alors encouragé d’un « Pourquoi ? ».

« Parce que », a tenté de se lancer Florent Pagny, avant de faire une pause et de reprendre, la gorge serrée : « Il y a plein de talents étranges, et j’en ai beaucoup dans mon équipe. Et en fait, je suis attiré par cette étrangeté ». Les larmes aux yeux, il a donc annoncé qu’il continuait l’aventure avec la jeune Morgane, qui manque encore de technique mais a « une vraie émotion naturelle » qui a touché son coach.

Un moment fort en émotion, qui a touché tout le monde sur le plateau. Mais aussi sur les réseaux sociaux, où les internautes ont été « touchés en plein coeur », comme l’ont confié plusieurs d’entre eux.