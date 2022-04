À la télé ce soir: «Bienvenue chez les Ch’tis» et le retour de «Candice Renoir»

Philippe Abrams dirige la Poste de Salon-de-Provence. Pour faire plaisir à sa femme, il décide de frauder sa direction pour obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Il est démasqué et envoyé à Bergues, dans le Nord. Très vite, il fait la connaissance de personnes sympathiques et chaleureuses...

Candice Renoir, à 21h sur La Une

C'était en fait Candice la destinataire mystérieuse d'un des coups de feu de la fin de saison précédente. En blouse médicale rose, elle s'observe avec perplexité, dans un bloc opératoire, mal coiffée, mal fichue et opérée en urgence .Elle encourage les intervenants, mais...ils ne l'entendent pas. Une " sortie de corps " curieusement propice à une résolution d'enquête et une urgence de vivre propice à tout !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Bienvenue chez les Ch’tis, à 20h50 sur RTL TVI - Trois étoiles

de Dany Boon (2008)

On n’a pas fini de multiplier les superlatifs pour qualifier cette comédie coécrite et réalisée par celui qui reste – et de loin paraît-il – l’acteur le mieux payé du cinéma français. Un triomphe fort sympathique aussi par son côté humain et pittoresque. Cela dit, résistera-t-il à une dix-huitième ou vingt-septième vision comme « La grande vadrouille » ? L’avenir nous le dira, mais on en doute de plus en plus.

Les visiteurs, à 21h20 sur TF1 - Trois étoiles

de Jean-Marie Poiré (1992)

« Pouah, ça puire », « Ma fillotte », « Marauds ! », « Okéééé »… Le triomphe de cette comédie à cent pour cent originale fut totalement mérité. Bien que très critiqué, le numéro tardif avec toujours Christian Clavier à l’écriture a presque été à la hauteur du modèle, faisant ainsi oublier les tristounets « Couloirs du temps » jadis produits à la va-vite.

Ali Baba et les quarante voleurs, à 13h35 sur France 3 - Deux étoiles

de Jacques Becker (1954)

Une parenthèse dans la brillante carrière de son auteur et pourtant l’un des plus gros succès de Fernandel, exubérant à souhait dans ce conte oriental utilisant les plus belles couleurs de l’époque.

Les valeurs de la famille Addams, à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Barry Sonnenfeld (1993)

L’énorme succès de l’adaptation au grand écran de ce feuilleton culte des années soixante imposa commercialement cette suite où l’on retrouve tous les joyeux personnages habilement triés sur le volet, et toujours en aussi grande forme, à l’image de l’impressionnante Anjelica Huston.

La maison aux esprits, à 21h sur Arte - Deux étoiles

de Bille August (1993)