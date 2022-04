En colère après un match, Cristiano Ronaldo brise le téléphone d’un jeune fan (vidéo)

Les images ont évidemment rapidement fait le tour de la Toile, et le joueur s’est finalement excusé quelques heures plus tard via un post Instagram. « Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme ceux que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu », a écrit Ronaldo, s’excusant ensuite pour son comportement. « Si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif », a-t-il conclu. Reste à savoir si les excuses seront acceptées !