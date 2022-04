Jada Pinkett Smith «ne voulait vraiment pas se marier»: «J’ai pleuré dans l’allée»

Les confidences que Jada Pinkett Smith a faites dans le passé au sujet de sa relation avec Will Smith sont aujourd'hui exhumées et étudiées à la lumière du coup de sang de l'acteur aux Oscars.

Elle explique que sa mère, Adrienne, l'a encouragée à épouser Will alors qu'elle attendait leur premier enfant ensemble, Jaden. C'était il y a 23 ans. « Je ne voulais vraiment pas me marier », se souvient-elle en discutant avec sa mère et sa fille, Willow, 21 ans.

Adrienne confie pour sa part: « Je me souviens effectivement vouloir que Will et toi soyez mariés mais je ne me souviens pas de ton rejet de l'idée du mariage. »

Un mariage « horrible »

La belle-mère de Will Smith se rappelle que le mariage était « horrible ». « C'était un désastre. Jada était malade, elle était désagréable, elle ne coopérait pour rien. » Toujours dans cet épisode de Red Table Talk, Jada admet: « J'étais si énervée de devoir me marier. J'ai pleuré dans l'allée. »

Will Smith, dans ce même épisode, confie, lui, sa joie d'être marié. « Il n'y a pas eu un seul jour dans ma vie où j'ai voulu autre chose qu'être marié et avoir une famille. Dès l'âge de 5 ans, j'imaginais ce que serait ma famille ».

Alors que sa mère s'excuse de lui avoir mis la pression, Jada finit par admettre dans cet épisode très intime que se marier était « la bonne décision ».