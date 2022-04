À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Affaires sensibles» Votre sélection pour ce lundi 11 avril, à ne pas manquer !

Par la rédaction Publié le 11/04/2022 à 11:24 Temps de lecture: 3 min

« Top Chef », à 20h30 sur RTL-TVI

Ce soir, les candidats cuisineront seuls sur les deux épreuves. Au sommaire : «Épreuve 1 : surprendre les chefs de Disfrutar avec une cuisson extraordinaire d'un fruit». Les candidats vont avoir le privilège d'être challengés par deux chefs de file de la nouvelle gastronomie espagnole, Oriol Castro et Eduard Xatruch - «Épreuve 2 : surprendre le chef Pierre Gagnaire avec un plat mettant en avant une meringue salée». Toujours en recherche d'innovation, Pierre Gagnaire vient aujourd'hui challenger les candidats sur un incontournable de la gastronomie française : la meringue ! Le dernier du classement se retrouvera en dernière chance. - «La dernière chance : le blanc de dinde».

« Affaires sensibles », à 23h00 sur France 2

Le 17 décembre 2012, Maureen Kearney, une quinquagénaire d'origine irlandaise, est retrouvée par sa femme de ménage ligotée à une chaise, à son domicile des Yvelines. Sur son ventre, la lettre A a été gravée. Elle a aussi subi un viol. La victime n'a pas vu l'agresseur. Maureen Kearney explique aux enquêteurs que son agression pourrait avoir un rapport avec son activité professionnelle. Elle est une responsable syndicale influente chez Areva, fleuron du nucléaire civil français. A cette époque, la syndicaliste enquête sur des contrats secrets passés entre la France et la Chine concernant la conception d'un nouveau réacteur nucléaire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’aveu », à 21h00 sur TV5 Monde - Quatre étoiles

de Costa-Gavras (1970)

Après avoir ciblé la droite dictatoriale dans « Z », le natif d’Arcadie s’en est pris à la gauche également totalitaire avec ce terrible récit tiré de l’œuvre autobiographique d’Artur London, ancien résistant en France et ministre communiste tombé en disgrâce sous la torture dans sa Tchécoslovaquie natale. Yves Montand y joue à nouveau la victime avec une conviction méritant toujours autant de respect.

« Mission évasion », à 22h55 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Gregory Hoblit (2002)

Il est navrant que le titre français dévoile benoîtement la clé de ce superbe film de guerre à l’ancienne mêlant des thèmes bien plus contemporains qu’il n’y paraît. Il n’empêche: on a droit en fin de compte à un double suspense et à un double duel dans une ambiance de tension exceptionnelle.

« La dernière fanfare », à 20h50 sur Arte - Trois étoiles

de John Ford (1958)

Le grand spécialiste du western s’est aussi distingué dans d’autres genres, comme le démontre ce portrait – dans le plus beau noir et blanc – d’une Amérique électorale dont la vieille garde chancelante est admirablement incarnée par Spencer Tracy, confronté au séduisant Jeffrey Hunter et à John Carradine.

« Les trois mousquetaires », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Paul W.S. Anderson (2011)

Encore une nouvelle production « basée sur le roman d’Alexandre Dumas » comme le précise textuellement le générique. La précaution est d’usage, car l’histoire, qui a été entièrement remaniée, fait appel à de curieuses inventions, tels ces vaisseaux volants qui s’affrontent avec fracas au-dessus de Notre-Dame de Paris! De quoi hurler de rire. Si tel est le but, convenons-en, c’est réussi, à l’image de Milla Jovovich en Milady dee Winter.

« Une hirondelle a fait le printemps », à 22h05 sur La Une - Une étoile

de Christian Carion (2001)

On peut dire que Michel Serrault et Mathilde Seigner font la paire dans cette fable intimiste cousue de gros fil et typique du cinéma français promu par les régions à la charnière du siècle. Lequel des deux bougonne avec le plus de naturel ? Impossible de les départager. Malgré la grosse différence d’âge, ils étaient réellement faits l’un pour l’autre…