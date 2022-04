Le réalisateur Xavier Beauvois brûle sa carte d’électeur après les résultats du premier tour (vidéo)

Le réalisateur du film « Des hommes et des dieux » soutenait Jean-Luc Mélenchon. Le candidat n’a cependant pas récolté assez de votes pour passer au second tour.

Xavier Beauvois soutenait le candidat de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a enregistré 22 % des votes dimanche soir, pas assez donc pour dépasser Emmanuel Macron avec ses 27,6 % des votes et Marine Le Pen avec 23,4 % des votes.

C’est avec beaucoup de déception visiblement que Xavier Beauvois a appris hier la défaite de Jean-Luc Mélenchon pour passer au second tour des élections en France. Le réalisateur de « Des hommes et des dieux » ainsi que de « Petit Lieutenant » s’est filmé hier en train de brûler sa carte d’électeur et a posté la vidéo sur Twitter.

La vidéo, vue plus de 193.000 fois a été postée une heure et demie après l’annonce des résultats et très rapidement, de nombreuses réactions virulentes sont apparues sur Twitter.

L’humoriste Sophia Aram n’a pas manqué de répondre au réalisateur : « Ce moment d’indécence quand, sans avoir jamais levé le petit doigt, tu as bénéficié de l’État de droit, de la liberté d’expression, du droit de vote et que… tu finis par brûler ta carte d’électeur et mettre en scène ta petite rébellion de salon ».