Candidats en difficultés: combien doivent-ils rembourser pour leur campagne?

En France, les candidats qui n’ont pas passé la barre des 5 % des votes doivent rembourser leurs frais de campagne. L’État ne les aidera qu’à hauteur de 4,75 % du plafond des dépenses pour le premier tour, soit 800.000 euros. Une mauvaise nouvelle donc pour les petits candidats mais qui finalement revient moins cher aux citoyens français. Contrairement à 2017, seulement quatre candidats sur les douze dans la course ont passé cette barre. Ces quatre candidats ayant réuni suffisamment de vote pourront eux demander un remboursement à hauteur de 47,5 % du plafond.

Des candidats font appel aux dons

Rapidement après les résultats, certains candidats ont fait appel aux dons. Personnellement endettée, la désormais ex-candidate Valérie Pécresse a déclaré hier soir devant la presse : « La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n’avons pas atteint les 5 % qui auraient pu permettre d’obtenir 7 millions de remboursements. Ces 7 millions manquent pour boucler ma campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d’euros ». Elle a même élargi son appel aux dons : « Je lance un appel national aux dons, à ceux qui m’ont apporté leur suffrage mais aussi à ceux qui ont préféré le vote utile, et enfin à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d’expression. J’ai besoin de votre aide d’urgence d’ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle ». La campagne des Républicains aurait coûté entre 14,5 et 15 millions d’euros.

Du côté de chez EELV, Yannick Jadot a lui aussi lancé un appel : « L’écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour finir ses combats ». Un site a été lancé dès dimanche 10 avril pour récolter les dons. « L’avenir de l’écologie est en péril. En faisant moins de 5 % au premier tour de l’élection présidentielle, les écologistes ne seront pas remboursés des frais engagés. C’est une très mauvaise nouvelle pour la planète car elle met en grande difficulté le parti de ceux et celles qui la défendent. Le combat pour l’écologie est pourtant plus urgent que jamais », peut-on lire sur leur site. « Si chaque électeur de Yannick Jadot donne 3€, nous aurons remboursé la campagne et pourrons poursuivre le combat de l’écologie » ajoute sur Twitter le secrétaire national du parti, Julien Bayou.

L’équipe d’EELV aurait contracté un prêt de 8,5 millions et en aurait dépensé un peu plus de 6 millions. Un « Jadothon » a donc été lancé, de la même façon qu’un « Sarkothon » avait été réalisé en 2012 pour soutenir le parti après l’invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy.

Au-dessus des 5 %

Pour les candidats qui ont passé la barre des 5 % à savoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, leur remboursement est assuré à hauteur de 8 millions d’euros, le plafond des frais de campagne étant de 16.851 millions d’euros pour les candidats au premier tour. Pour le second tour, le plafond monte à 22.509 euros. Une avance de 200.000 euros est donnée à chaque candidat comme le rappelle FranceInfo.

L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron s’est refusée a indiquer son budget de campagne mais a annoncé avoir levé environ 5 millions d’euros de dons privés. Épinglé par les autres candidats, l’actuel président est accusé d’avoir bénéficié de sa position de chef d’État pour financer une partie de sa campagne.

Marine Le Pen, arrivée en seconde place avec 23,15 % des votes aurait de son côté un budget de 9 millions d’euros plus 1,5 million d’euros de côté pour tenir le second tour des élections. La candidate du Rassemblement National a obtenu cet argent via un près auprès d’une banque hongroise.

Le budget de Jean-Luc Mélenchon atteindrait aussi les 10 millions d’euros dont 6 millions ont été empruntés. Pour le reste 2 millions d’euros proviendraient de fonds propres et les deux autres millions viendraient de dons.

Éric Zemmour qui n’est pas arrivé au second tour annonce un budget d’un peu plus de 10 millions d’euros.