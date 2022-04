Changer d’opérateur, un jeu d’enfant: vraiment?

Quitter un fournisseur pour un autre ne s’improvise pas. Le risque est grand de se retrouver sans internet ou sans téléphone pendant un laps de temps plus ou moins long… Heureusement, le législateur a mis en place la procédure « Easy Switch » pour les services « fixes », dès 2017. L’initiative des pouvoirs publics permet de transférer les abonnements internet et télé d’un opérateur à un autre sans heurt ni interruption.

Pour cela, il suffit de contacter le nouveau fournisseur en lui spécifiant la date de résiliation, le numéro de client et le code « Easy Switch » disponible sur les factures et sur l’espace client. Un consommateur peut toujours résilier son contrat sans frais après six mois d’abonnement ou après chaque augmentation tarifaire, indexation comprise.