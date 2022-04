Le livre explosif qui va enfoncer le prince Andrew: «Pour Epstein, il n’était qu’un idiot utile» « Le prince Andrew se croit plus intelligent et plus capable qu’il ne l’est réellement » , il est « obsédé par le sexe », c’est un « idiot »: un livre, attendu pour la fin du mois, décrit les relations qu’entretenaient le prince Andrew et Jeffrey Epstein. Il ne va pas plaire à la monarchie britannique.

isopix

Par la rédaction Publié le 12/04/2022 à 08:21 Temps de lecture: 2 min

Tina Brown, journaliste pour le Vanity Fair, le New Yorker et le Daily Beast, va sortir un livre explosif à la fin du mois d'avril dans lequel elle détaille les relations qu'entretenaient Jeffrey Epstein et le Prince Andrew.

Elle raconte dans « The Palace Papers : Inside the House of Windsor - the Truth and the Turmoil », annoncé pour le 26 avril: « En privé, Epstein disait aux gens qu'Andrew était un idiot mais pour lui, il était un idiot utile. Un membre de la famille royale, même s'il est corrompu, est toujours un aimant puissant à l'étranger . »

Elle précise : « Epstein a confié à un ami qu'il avait l'habitude d'emmener le Duc d'York sur d'obscurs marchés étrangers. Les gens étaient obligés de le recevoir parce qu'il se présentait avec Andrew en tant que conseiller en investissement. Grâce à sa présence, Epstein pouvait négocier des accords avec ces acteurs souvent louches . »

Epstein est mort en prison en 2019 alors qu'il devait être jugé pour trafic sexuel d'enfants. Andrew, qui avait été photographié avec Epstein en 2011, après sa première sortie de prison, a toujours dit qu'il ne savait rien de ses comportements illégaux.

Dans son prochain livre, Tina Brown écrit encore: « Epstein a fait sentir à Andrew qu'il était entré dans la cour des grands - les affaires, les filles, l'avion, le monde scintillant de New York, où il n'était pas considéré comme un homme adulte dépendant encore des ficelles de la bourse privée de sa mère ou de la hiérarchie sévère du palais. Le Duc a toujours été autant obsédé par le sexe qu'un adolescent est accro aux seins. »

La journaliste décrit le fils préféré de la Reine avec des termes peu flatteurs, écrivant: « Andrew, malheureusement, présentait des symptômes classiques de ce qui est scientifiquement reconnu comme l'effet Dunning-Kruger, le biais cognitif qui veut que les gens croient qu'ils sont plus intelligents et plus capables qu'ils ne le sont réellement. »

Tina Brown ajoute qu'Andrew avait à la fois « une confiance en lui démesurée » et « une ignorance incontestée ».

En décembre dernier, Andrew était déchu de ses titres militaires et royaux après avoir été accusé d'agression sexuelle. Récemment, on apprenait que le nom d’Andrew était cité dans une affaire de fraude. Ce livre va, encore une fois, faire trembler la monarchie britannique.

