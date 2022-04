Code de la route: des formations gratuites pour les ainés

En regardant leur permis de conduire, Luc, Pierre et José s’amusent de leur ancien look. « Tiens, sur cette photo, j’avais encore des cheveux ! », plaisante Pierre, 75 ans. Il faut dire que ces retraités conduisent tous depuis une cinquantaine d’années… Un sacré bail ! Alors ce matin-là, ils ont décidé de se rafraîchir la mémoire en participant à un cours théorique. Non pas que leurs capacités de conduite soient altérées : « Que l’on ne se méprenne pas, insiste Patrice Moreau, animateur du centre Cyber Neupré, près de Liège, ces participants conduisent encore très bien mais ils souhaitent une remise à niveau de leurs connaissances. » Une responsabilisation individuelle et collective à la fois !