Le sable du Sahara est de retour en France: quel impact en Belgique?

Le sable du Sahara teinte, une nouvelle fois, d'orange le ciel français. L'événement avait déjà eu lieu les 15 et 26 mars : les photos étaient étonnantes . Une dépression au large de l'Atlantique ramène des poussières du Maghreb sur la France depuis hier et ça devrait être plus intense encore aujourd'hui. Toute la France est concernée, selon Météo-France. Un retour à la normale est prévu pour jeudi.

« Les modèles météorologiques les plus récents montrent que nous aurons des températures de 18 et 19 degrés, et les nuages ne changeront pas tellement cette fois-ci. Le soleil est plus haut qu’en mars et a donc déjà plus de puissance. » Si la pluie tombe cependant, ce qui est possible cette nuit, la poussière l'accompagnera.