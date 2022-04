Madonna en perdition

L’art de choquer, Madonna en a fait sa marque de fabrique. Bien avant Lady Gaga, Britney Spears ou d’autres chanteuses, l’interprète de « Like a virgin » a compris que créer le buzz était un moyen comme un autre d’attirer l’attention. Visiblement très friande des réseaux sociaux, la sexagénaire y poste régulièrement des vidéos ou des photos aux légendes… étranges. Dernièrement, lors de la soirée des Grammy Awards où tout le gratin du monde de la musique était réuni, l’artiste – qui ne participait pas à l’événement – a posté une vidéo sur Tik Tok qui a soulevé de nombreux questionnements.

Face caméra, Madonna s’en approche avant de l’embrasser. Même sa fille Lourdes a été visiblement troublée par la séquence, qu’elle a commentée par un éloquent « off a perc like », soit en français « quand t’es sous Percocet ». Lourdes sous-entendrait que sa mère abuse d’un mélange d’oxycodone et de paracétamol.