Dans « Top Chef », le Belge Arnaud est complètement paralysé face au chef Pierre Gagnaire (vidéo)

Cette semaine dans « Top Chef », lors de la deuxième épreuve de l’émission, c’est le chef trois étoiles Pierre Gagnaire qui était invité. Pour challenger les candidats, il a imaginé cette année une épreuve sur le thème de la meringue salée. Habitué du programme, Pierre Gagnaire fait partie de ces personnes qui impressionnent particulièrement les participants. Et il y a de quoi.

Lors de la dégustation des nombreuses réalisations de meringues salées de celui qui a été élu plus grand chef étoilé du monde en 2015, notre compatriote belge Arnaud s’est retrouvé assis en face de Pierre Gagnaire en personne. Un moment qui ne l’a pas laissé indifférent, comme il l’a expliqué : « Je suis vraiment impressionné donc je préfère me taire. Il faut rester humble. Je suis en face d'une star. J'ai l'impression d'être à table avec Céline Dion. Il y a deux personnes que j'aime dans ma vie, c'est Céline Dion et Pierre Gagnaire. C'est le dieu des fourneaux », rapporte RTL.