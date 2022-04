À tester: le portobello, un burger sans viande

INGRÉDIENTS

(pour 4 personnes)

16 champignons portobello

2 échalotes

1 avocat

1/2 botte de ciboulette

2 c. à s. d’huile d’olive

120 g de comté en tranches

PRÉPARATION

(10 min + cuisson 12 min)

Préchauffer le four à 200 ºC. Mettre les champignons dans un plat à four, les saler, poivrer et les enduire d’huile. Rôtir 10 minutes dans la partie haute du four.

Poser 1 tranche de comté sur la moitié des champignons et glisser au four 1 à 2 minutes pour le faire fondre.