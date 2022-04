La 9e édition du festival Trolls & Légendes revient à Mons et s’étalera sur trois jours. Le temps de ce long week-end, vous pourrez ainsi voyager dans les mondes imaginaires de la fantasy, rencontrer les plus grands auteurs, dessinateurs et illustrateurs du genre, profiter de spectacles et d’animations extraordinaires pour petits et grands, découvrir un artisanat féerique de qualité, plonger dans l’univers du jeu, danser et même chanter lors de concerts uniques…

Du 15 au 17 avril, Lotto Mons Expo, avenue Thomas Edison 2, 7000 Mons.