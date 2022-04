Test du jeu vidéo Trivial Pursuit Live! 2

Les adaptations de jeux de société en jeux vidéo sont rarement de franches réussites. Trivial Pursuit Live ! était parvenu à décrocher une mention honorable en 2015. Trivial Pursuit Live 2 ! reprend tout ce qui avait fait le succès de l’original tout en apportant son lot de nouveautés. Le concept reste le même que dans le jeu de société : chaque tour confronte les quatre joueurs à une épreuve particulière. Dans certaines, il faudra choisir la bonne réponse le plus rapidement possible, dans d’autres, choisir un élément d’une liste de propositions chacun à son tour, etc. On trouve quelques variantes efficaces. En fonction de sa réponse, le joueur se voit attribuer un certain nombre de points qui débloquent, par palier, des camemberts.