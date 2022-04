Les internautes se lâchent après la demande de dons de Valérie Pécresse

Un autre propose de mettre en lien Valérie Pécresse et François Fillon : « Vu que Pécresse nous gratte des sous et que Fillon nous en doit, je propose qu’ils voient ça entre eux » peut-on lire.

Finalement, d’autres internautes se sont décidés à envoyer des chèques aux Républicains, d’un montant de 0 euro. Pas sûr que les caisses se remplissent très vite.

D’autres internautes ont relevé que lors de sa déclaration de transparence, Valérie Pécresse avait annoncé avoir un patrimoine d’environ 9 millions d’euros.

Même de la part de son clan

Le soir des résultats, Quotidien était dans le QG des Républicains et s’est entretenu brièvement avec le sénateur Roger Karoutchi, qui a n’a pas hésité à ironiser sur la situation.

Finalement, c’est Jean Lassalle qui a fait preuve de générosité. Dans un tweet, l’ancien candidat est en photo en train de remplir des chèques. Jean Lassalle a annoncé avoir réalisé des dons pour le Parti Socialiste, Les Républicains ainsi qu’à EELV. « Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, Résistons a décidé de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne », écrit-il avant d’ajouter en clin d’œil une citation de La Fontaine : « On a souvent besoin d’un plus petit que soi ».