Un jeu à découvrir: Tribunal 1920

Ce jeu, taillé pour deux joueurs, vous emmènera au cœur d’un procès aux nombreux rebondissements. Chaque joueur incarne un avocat prêt à tout pour remporter trois audiences et ainsi gagner le procès ! Pour ce faire, les joueurs joueront des cartes preuves, pour placer des jetons plaidoiries sur le plateau représentant le tribunal. Mais s’il le faut, les avocats auront recours au bluff pour accélérer le jugement. Oserez-vous crier à l’objection et risquer alors de vous faire doubler par la partie adverse ?

Tribunal 1920 est un jeu réellement accessible, qui offre des parties d’une vingtaine de minutes. Très concrètement, vous souhaitez placer trois jetons de votre couleur de sorte à former un alignement dans la grille du tribunal. Entre le bon vieux jeu du morpion et celui du bluff, vous aurez simplement envie d’enchaîner avec de nouvelles parties, la revanche, la belle, etc.