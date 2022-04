Surfons tranquille: vérifiez toujours l’identité réelle de vos correspondants

Les escrocs profitent souvent de nos périodes de vacances pour organiser leur scénario d’arnaque et le rendre crédible. C’est l’occasion de vous raconter l’escroquerie dont a failli être victime Pierre. Il s’est présenté chez son libraire et lui a demandé des cartes prépayées NeoSurf, pour un montant de 600 €. La carte NeoSurf est un outil pratique avec lequel vous allez pouvoir, par exemple, payer des achats sur les sites de commerce qui acceptent ce mode de paiement. Mais interpellé par le montant, le libraire interroge Pierre. Celui-ci lui explique qu’il a reçu un mail d’un ami de sa sœur. Dans ce message, cet ami lui explique qu’elle est en vacances et qu’elle a perdu son portefeuille et son téléphone. L’ami propose donc à Pierre d’être l’intermédiaire pour transmettre les codes des cartes NeoSurf à sa sœur. Pierre a bien essayé de prendre contact avec elle mais sans résultat. Tenant compte de la perte évoquée du téléphone, il n’était pas très surpris. Pierre se rend donc à la librairie.