Un patient décédé «oublié» reste quatre jours dans les urgences d’un hôpital britannique

L’hôpital doit déterminer les causes du décès mais aussi pourquoi le corps n’a pas été emmené immédiatement à la morgue après son décès. Dans un premier temps, il semble que personne ne se soit aperçu de sa présence et de son décès. Il faudra donc retracer le travail des derniers jours du personnel de l’hôpital.

La famille du patient a été informée. « Nous avons informé la famille et je voudrais exprimer mes condoléances et m’excuser une fois de plus. Nous partagerons les conclusions de l’enquête avec la famille dès qu’elles seront disponibles. Nous avons également signalé l’incident aux organisations externes concernées » a déclaré le directeur du Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust, Peter Reading.