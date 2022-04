CNN intercepte des enregistrements compromettants sur l’état des soldats russes (vidéo) La chaîne d’information assure avoir capté des enregistrements de plusieurs heures. On peut y entendre des conversations entre des personnes qui parlent russe, très certainement des soldats et officiers.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 12/04/2022 à 13:23 Temps de lecture: 2 min

Les bribes de conversations rapportées par CNN font froid dans le dos. La chaîne d’information a réalisé un reportage composé de nombreuses images prises sur le terrain mais aussi d’enregistrements de conversations. Le journaliste assure que cette guerre fait partie des plus documentées par des enregistrements, des vidéos, des photos et des audios d’appels et d’échanges entre soldats.

CNN a réussi à subtiliser des enregistrements compromettant sur l’état d’esprit mais aussi sur les crimes commis par les soldats russes sur le terrain. Parmi les premiers enregistrements partagés, un homme russe, probablement un officier de l’armée lance à des soldats : « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? S’il y a des civils, tuez-les ». Dans une autre conversation, un autre donne des instructions : « Lancez les obus sur les colonies, directement, c’est bien compris ? » et reçoit comme réponse : « Oui c’est ce que je vais faire ». Finalement le militaire clôture l’échange : « Réduisez ces villages en cendres et tuez-les tous ».

Ces enregistrements sont audibles sur ce lien, nous vous avertissons que les images qui les accompagnent sont graphiques.

Un peu plus loin dans le reportage, il est possible d’entendre un homme expliquer à une femme qu’il y a eu un viol : « En gros, trois soldats ont violé une fille. Elle n’avait que seize ans ». La femme lui demande : « Nos soldats ? », l’homme lui répond par l’affirmative et la femme répond alors : « Merde ».

Enfin, les conditions de vie des soldats russes semblent ne pas être aussi bonnes. Parmi les enregistrements, il est possible d’entendre un homme demander à un autre s’il a encore à manger. Il reçoit pour réponse : « C’est bon. Nous nous nourrissons. On a abattu un chien et on l’a mangé ».

Certains soldats montrent des signes de fatigue et expliquent vouloir rentrer chez eux, peu importent les médailles ou l’argent comme le promet Vladimir Poutine à leur retour.