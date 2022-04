Prenez le temps et avancez à votre rythme

Au jardin

– C’est le moment de pailler les plantations !

La première année, disposer une bonne couche (± 5-6 cm) ; les suivantes, en remettre une dose afin de combler la partie qui se sera décomposée.

En plus d’être esthétique, ce paillis va former une barrière aux adventices et entraîner moins de travail de désherbage.

Attention, ce n’est toutefois pas une solution garantie « zéro indésirable », ainsi que j’ai pu le constater à mes dépens ! C’est pourquoi je vous conseille de poser d’abord un paillis écologique et biodégradable sur le sol : on trouve aujourd’hui du chanvre et de la laine naturelle en rouleaux, ce qui est bien pratique à utiliser. D’accord, ce n’est pas gratuit, mais quand on ne dispose pas de beaucoup de temps pour se consacrer au jardinage, c’est une solution vraiment efficace !