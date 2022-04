Nos autres critiques

Des matins heureux - trois étoiles

Marie, Elsa et Guillaume ont des vies bien différentes. L’une est gynécologue, l’autre SDF et le troisième responsable d’un bar. Lorsque la nuit tombe, ils partagent cependant un point commun, la peur. Celle de la nuit, de la solitude du noir. La vie va finir par les réunir. Leurs blessures soignant celles des autres. Comme à son habitude, Sophie Tal Men décrit avec douceur et justesse les maux des hommes et des femmes. Des mots toujours aussi touchants.

S.L.