Petites histoires de la mode (32): gros plan sur la robe de mariée

Pendant de nombreux siècles, la mariée n’a pas porté de vêtements spéciaux le jour du mariage, mais seulement les plus beaux qu’elle avait, quelle que soit leur couleur.

En France, les femmes portent souvent leurs propres vêtements locaux. Cette tenue est une « robe du dimanche », elle est donc utilisée pour la cérémonie du mariage. Les robes de mariée sont étroitement liées à la foi catholique : ce n’est qu’à la Renaissance qu’elle a apporté la pureté et la chasteté aux familles riches et nobles, et il a fallu attendre pour qu’elles soient blanches pour tout le monde. Même si les robes blanches, sur mesure, de style princesse, sont toujours une tendance populaire de nos jours, les femmes ne sont plus soumises à des codes vestimentaires stricts lors du choix des robes de mariée.