Qui de l’œuf ou de la poule?

Voilà une question qui tourmente l’humanité depuis que le monde est monde (ou presque !) et qui, à l’approche de la fête de Pâques, nous intéresse tout particulièrement. Car si cette interrogation fondamentale n’a pas fini de faire parler d’elle, elle est aussi, et surtout, l’occasion de se pencher sur les spécificités les plus loufoques de ses composantes principales : l’œuf et la poule. Avec une population estimée à 25 milliards d’individus, les poules sont 3,5 fois plus nombreuses que nous sur Terre (gloups). Heureusement pour nous, elles sont de petite taille et peu impressionnantes. Mais cela aurait pu être bien différent car, en réalité, ces sympathiques volatiles descendent du Tyrannosaurus rex, un dinosaure disparu il y a 65 millions d’années.