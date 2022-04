Israël sera le grand absent de l’Eurovision 2022

Le grand concours de l’Eurovision doit avoir lieu du 10 au 14 mai prochain et déjà un pays pourrait être absent. Michael Ben David, le candidat israélien de l’Eurvoision 2022 ne pourra probablement pas se rendre à Turin pour le concours. Selon une annonce sur Twitter de Kan le diffuseur public israélien, le pays ne pourra pas être représenté au concours de l’Eurovision.

En cause : un mouvement de protestation au sein du ministère des Affaires étrangères qui rend impossible d’assurer la sécurité et la protection de la délégation. Des grèves ont cours actuellement, menées par le syndicat des travailleurs du ministère. Dans le Jerusalem Post, le syndicat déclare : « (Nous sommes attristés) que le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères n’aient pas trouvé le moyen, depuis de nombreux mois, de résoudre les problèmes rencontrés par les employés du ministère des Affaires étrangères ».