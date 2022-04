Débat présidentiel: 48 ans de joutes verbales

Débat de l’entre-deux tours, à 21h00, sur TF1 et France 2 ce mercredi.

C’est désormais une tradition incontournable ! Les deux candidats présents au second tour de l’élection présidentielle en France s’affrontent dans un débat télévisé. Suivi par des millions de téléspectateurs, ce programme s’est progressivement révélé déterminant dans la dernière ligne droite de la campagne électorale. À l’image du dernier débat en 2017 où l’actuel président Emmanuel Macron affrontait Marine Le Pen. 16,5 millions de téléspectateurs avaient suivi la rencontre, la… pire audience jamais connue par ce « rite républicain ». Il faut dire que la candidate nationaliste était alors complètement passée à côté de son sujet et avait offert sur un plateau une voie royale à son jeune adversaire de 39 ans, qui allait accéder à l’Élysée quelques jours plus tard.