«The Voice Belgique»: que retiennent les candidats de leur aventure avant la finale

Ce soir, Valentine, Alec, Maysha et Sekina s’affronteront une dernière fois pour la grande finale de « The Voice Belgique ». L’occasion de revenir sur leur parcours et leurs dernières impressions.

C’est le stress en coulisse. Les quatre finalistes de « The Voice Belgique » vont devoir s’affronter une dernière fois ce soir sur la Une pour découvrir la plus belle voix lors de la finale. Une nouvelle carrière musicale pourrait démarrer pour l’un d’eux à l’instar de Jérémie Makiese, grand gagnant de la 9ème saison et représentant de la Belgique à l’Eurovision .

Alec

Alec qui est dans l’équipe de BJ Scott, montera sur scène pour son cinquième et dernier live se dit « nerveux » mais aussi prêt à « kiffer et vivre le moment à fond ». Pour lui, l’aventure « The Voice » a été avant tout humaine : « J’ai appris à être professionnel, à être toujours prêt à chaque moment où on a besoin de nous et à prendre du plaisir. The Voice est une expérience qui m’a libéré avec moi-même. Cela m’a donné beaucoup plus de confiance en moi et d’assurance sur la scène. En dehors je suis toujours la même personne mais je suis plus à l’aise qu’avant et je prends beaucoup plus de plaisir », assure-t-il sur Vivacité.

C’est grâce à sa reprise d’« Indigo Night » de Tamino qu’Alec a été pris dans l’équipe de BJ Scott.

Maysha

Pour Maysha, protégée de Christophe Willem, l’expérience a aussi été l’occasion de s’aventurer dans d’autres styles musicaux autres que le R&B : « Je suis presque passée par tous les styles musicaux. J’ai chanté du Larusso, du gospel, du Nirvana, les Rita Mitsouko ».

Maysha, choriste pour Black M a voulu tenter l’expérience « The Voice Belgique ». C’est avec beaucoup d’émotion et un franc succès du côté des coachs qu’elle s’est fait sa place lors des Blinds Audition avec une reprise de « Tu m’oublieras » de Larusso.

Sekina

Sekina quant à elle assure avoir appris à sortir de sa zone de confort : « Je peux aller à gauche à droite et sortir de ma zone de confort. Les gens aiment ce que je propose et du coup je dois avoir confiance en moi et je ne dois pas avoir peur », déclare-t-elle.

À 21 ans seulement, Sekina a remporté l’adhésion de BJ Scott lors des Blind Auditions grâce à sa reprise de « Particles » de Nothing but Thieves. La coach lui avait alors lancé lors de son passage : « J’ai failli y aller dans les 20 premières secondes du morceau mais j’ai eu l’impression que tu commençais à perdre pieds ».