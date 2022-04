Les images hypnotisantes d’une rivière qui reprend vie (vidéo)

La préparation pour filmer ce moment à duré trois jours. L’homme est resté tout le week-end dans les parages pour retrouver la source de toute cette eau. Derrière cet événement presque magique, Chris Lewis explique qu’il y a une passion. Le producteur rêve depuis enfant de « raconter des histoires sans utiliser de mots, de laisser la nature raconter l’histoire et d’être là pour la capturer », rapporte le HuffingtonPost. « J’adore la transformation, la pluie et l’eau changent le paysage instantanément avec les animaux, les couleurs et tout et je trouve cela fascinant », ajoute-t-il.