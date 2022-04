«Je n'ai jamais vu un président aussi nul»: Emmanuel Macron taclé par un passant (vidéo)

Selon des images prises par BFM TV et à voir ici, Emmanuel Macron a été interpellé par un passant lors de sa visite à Châtenois dans le Bas-Rhin. Un homme lui a reproché d'avoir été, depuis le début de son mandat, « arrogant, méprisant, cynique ». « Vous avez assassiné l'hôpital. J'ai jamais vu un président de la 5ème République aussi nul que vous. » Et il a précisé: « C'est la première fois, à cause de vous, que je vais voter Marine Le Pen. »

Emmanuel Macron a répondu sans sourciller: « Dans une démocratie, on peut débattre mais si vous avez des idées toutes faites et que vous n'êtes pas prêt à débattre, on peut pas y arriver. »