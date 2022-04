«Koh-Lanta»: les internautes époustouflés après la stratégie mise en place par Setha

Mais comme à chaque conseil, Setha se retrouve sur la sellette. Désignée comme la plus faible ou un peu introvertie et pas assez sociable, l’aventurière a cependant trouvé une parade. En effet, Setha a réussi à faire croire à tous ses camarades qu’elle avait le collier d’immunité qui est tout à fait imaginaire.

Setha a trouvé une technique imparable pour sauver sa peau hier soir dans le nouvel épisode de « Koh-Lanta ». Les jaunes devaient éliminer un aventurier lors du conseil. L’équipe menée par Colin devait alors faire un choix difficile, d’autant plus que l’équipe s’est ressoudée et a bénéficié de l’épreuve de confort.

Les jaunes évitent alors de nommer Setha au conseil. Heureusement aussi pour l’aventurière, durant cet épisode, les candidats étaient plus concentrés à séparer le trio de Colin, Olga et Alexandra. C’est final Alexandra qui quitte l’aventure non sans peine mais qui rassure un peu plus Setha et son collier imaginaire : « Je pense que ce collier imaginaire m’a sauvé de pleins de conseils déjà et si je ne l’avais pas, je serais déjà sortie depuis longtemps ! », a-t-elle admis.

Alexandra aussi impressionnée

Mais est-ce la fin du mensonge sur ce fameux collier d’immunité ? Il se pourrait bien puisque Nicolas et Bastien n’ont pas hésité à demander à l’aventurière pourquoi elle n’utilisait pas son fameux collier pour se protéger lors des conseils. Setha ne s’est pas laissée démonter et a maintenu sa stratégie en assurant être « joueuse ». Pour Alexandra qui a dû quitter avec difficulté l’aventure, la découverte de ce faux collier l’a aussi impressionné : « Une fois sortie, évidemment. Quand on a vu en diffusion le premier épisode tous ensemble, même si j’avais eu l’info avant, on a vraiment découvert toute la supercherie. Et franchement bravo. Même si c’était un peu malgré elle, car Setha voulait protéger Céline mais pas nous faire croire qu’elle avait un faux collier. Quand on lui a posé la question elle n’a juste rien dit… et ça a marché ! Je l’ai félicitée » a-t-elle confié à Télé-Loisirs.

Sur Twitter, la mise en place de ce stratagème est remarquable, et chacun y va de son compliment envers l’aventurière.