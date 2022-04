La princesse Mako du Japon vient de trouver un travail à New York

L’annonce avait fait scandale au Japon. La princesse Mako souhaitait se marier à un roturier, chose pourtant impossible et rarement vu dans la famille impériale. À 30 ans, la princesse Mako est la fille aînée du prince héritier Akishino. Plusieurs fois reporté, le mariage avec le roturier Kei Komuro a finalement eu lieu en octobre 2021 dernier. En contrepartie, la jeune femme a dû renoncer à ses titres.

Sans se retourner, la princesse Mako est ensuite partie vivre à New York avec son époux. Aujourd’hui, il semblerait selon le magazine People que la princesse ait décroché un travail en tant que bénévole au Metropolitan Museum of Art, généralement appelé le Met, un lieu de renom pour la princesse Mako diplômée en art et en patrimoine culturel de l’International Christian University. Elle a également étudié l’histoire de l’art à Édimbourg en Écosse et à Leicester en Angleterre. Pour son travail, elle assistera les conservateurs du musée.