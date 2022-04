La maman du Tiktokeur liégeois tué par son beau-père prend la parole sur le réseau social (vidéo)

En février dernier, Luca Pisciotto, 22 ans et star belge de TikTok a été tué par son beau-père. Il venait s’interposer dans une altercation entre sa mère et son beau-père. Ce dernier ne supportait pas la séparation et lui a assené des coups de couteau.

Lundi, la mère de Luca Pisciotto a pris la parole sur le compte TikTok de son fils. Dans la vidéo, sa mère demande aux internautes de ne pas s’inquiéter et mets en garde contre des cagnottes ouvertes : « Ne vous choquez pas ! On utilise le compte TikTok de Luca car on tenait, un peu plus de deux mois après son décès, à faire passer un petit message pour vous dire combien vous avez été importants pour nous. Nous voulions vraiment que vous sachiez que nous vous aimons. Vous avez été notre force et vous l’êtes toujours, parce qu’on n’a pas toujours des moments faciles sans Luca ! ».