À la télé ce soir: «Le Meilleur Pâtissier professionnel» ou «Disparition inquiétante»

Léonore Etchegarray, dix ans dans la police, deux enfants et un mari en or, a décidé de devenir magistrate. Pour son premier jour au tribunal, elle se retrouve confrontée à la disparition de Lisa Ferrer, une jeune cadre dans une entreprise de pointe, qui n'a plus donné signe de vie après une réunion de travail mouvementée. Valérie, la DRH de la société, et Dario, le directeur général, conviennent que c'est étrange, mais nient toute responsabilité dans ce qui ressemble à première vue à une fugue. Pour Léonore, assistée du commissaire Amar, il y a urgence à éclaircir les circonstances exactes de cette disparition.

C'est déjà la 5ème et dernière soirée dans le choc des Nations qui a opposé la France au Canada, à l'Italie, au Maroc, à l'Argentine, au Brésil, au Japon ou encore à la Russie. 12 brigades internationales ont été alignées dans ce mini-championnat qui avait parfois l'allure de coupe du monde. Elles ne sont plus que deux ce soir. Pour leur dernier duel, elles s'affronteront sur un thème à double face : «ange et démon». Quelle brigade montera sur la plus haute marche pour tenter de ravir le titre de meilleur pâtisser au tenant du titre, la redoutable brigade Mori Yoshida ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Dialogue avec mon jardinier », à 20h20 sur La Une - Trois étoiles

de Jean Becker (2007)

Il y a du Pagnol dans cette fable impressionniste sur le retour aux sources de l’amitié et des bienfaits de la vie campagnarde. Une bonne histoire, grâce aux dialogues tirés pour l’essentiel du roman, et la complicité entre Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin. La prestation de ce dernier est d’autant plus remarquable que le rôle était à l’origine destiné à Jacques Villeret.

« Fahrenheit 451 », à 20h40 sur La Trois - Trois étoiles

de François Truffaut (1966)

Pour son unique tournage en anglais, l’auteur du « Dernier métro » ne s’était rien refusé avec Julie Christie en tête d’affiche dans un double rôle. Avec à la partition Bernard Herrmann, le compositeur préféré de Hitchcock, dont on retrouve le style de « Vertigo ».

« Real Steel », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Shawn Levy (2011)

La boxe par robots interposés : une idée pas si originale que ça eu égard aux nombreux jeux vidéo présents sur le marché. Et pourtant, ce mélange manifeste de « Rocky » et de « Transformers » constitue un spectacle familial plutôt réussi, avec en vedette le jeune et expressif Dakota Goyo aux côtés d’un Hugh Jackman plus baraqué que jamais.

« Un balcon sur la mer », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Nicole Garcia (2010)

L’actrice devenue réalisatrice donne à ce thriller psychologique assez réussi une ambiance presque hitchcockienne, ce qui est tout sauf un reproche. En transformant Marie-Josée Croze en blonde platine avant de lui permettre de retrouver sa coloration naturelle, elle fait directement référence au personnage de Kim Novak dans « Sueurs froides », le plus fascinant des films du maître. Coquine, la Garcia ? En tout état de cause, on comprend pourquoi Jean Dujardin n’a pas dû beaucoup se forcer pour avoir l’air constamment troublé…

« Les Tuche », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

d’Olivier Baroux (2011)