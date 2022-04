La Première dame d’Ukraine lance un appel à la communauté internationale: «Ne vous habituez pas à notre peine»

La Première dame ukrainienne était l’invitée de CNN pour s’exprimer sur la situation en Ukraine. Après presque 50 jours depuis le début du conflit et de l’invasion russe en Ukraine, Olena Zelenska s’inquiète de voir la communauté internationale s’habituer aux drames qui se déroulent dans son pays. Elle a aussi tenu à souligner la résistance du peuple ukrainien face à la situation.

« Les Ukrainiens ne croyaient pas à la guerre, nous croyions au dialogue civilisé. (…) Nous ne sommes pas devenus une « foule effrayée », comme l’avait espéré l’ennemi. Non. Nous sommes devenus une communauté organisée. Aussitôt, les controverses politiques et autres qui existent dans toutes les sociétés ont disparu. Tout le monde s’est réuni pour protéger sa maison. Je vois des exemples tous les jours et je ne me lasse pas d’écrire à ce sujet. Oui, les Ukrainiens sont incroyables » assure Olena Zelenska, l’épouse de Volodymir Zelensky, président de l’Ukraine.