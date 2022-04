Emmanuel Macron, Marina Foïs, Pierre Arditi: les hommages pleuvent à l’annonce du décès de Michel Bouquet

Le comédien dans les « Misérables » et « Borsalino » est décédé à l’âge de 96 ans. Grand nom du cinéma et du théâtre français, l’acteur a marqué plusieurs générations d’acteurs. Il était aussi connu pour avoir joué pas moins de 800 fois « Le roi se meurt » d’Eugène Ionesco et a été césarisé deux fois pour ses rôles à l’écran. Rapidement, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage.

L’acteur Charles Berling a réagi sur Francinfo et a décrit le comédien comme un père : « Nous perdons un père, un père d’art dramatique. C’est un homme qui a voué toute sa vie à l’art dramatique. Il existait sur les plateaux de cinéma ou de théâtre en sacrifiant beaucoup de sa vie ». Charles Berling ajoute : « Il a joué les plus grands auteurs, il a croisé les plus grands metteurs en scène. (…) (Sa mort) est terrible, même si on peut dire qu’il a bien vécu et beaucoup de vies. Il était incapable de beaucoup de choses dans la vie mais il pouvait faire semblant de tout sur les plateaux. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça. C’était une poésie ambulante ».