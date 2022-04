À 81 ans, Al Pacino est en couple avec une jeune femme de 28 ans (photo)

Noor Alfallah a déjà fréquenté Mick Jagger, 78 ans, et elle a été aperçue en compagnie de Clint Eastwood, 91 ans, qu'elle dit être un ami de sa famille. Une source proche de la jeune fille confie: « Al Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort surtout avec des hommes âgés très riches, elle a été avec Mick Jagger pendant un certain temps, puis elle est sortie avec le philantrophe milliardaire Nicholas Berggruen. »

On apprend également qu'elle est avec Al Pacino « depuis un certain temps » et qu'ils « s'entendent très bien ». « La différence d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père. »