Une femme interrompt la conférence de presse de Marine Le Pen et est traînée au sol par la sécurité (vidéo)

Tandis que la candidate du Rassemblement national parlait, la femme s'est levée et a brandi une pancarte en forme de coeur associant Marine Le Pen à Vladimir Poutine. Le Pen avait été reçue par Poutine lors de la campagne présidentielle en 2017.

La femme a immédiatement été plaquée au sol par la sécurité et traînée au sol pour être évacuée de la salle. On a appris par la suite qu'il s'agissait d'une militante du collectif Ibiza, un groupe écolo créé début 2022 initialement pour dénoncer les vacances de Jean-Michel Blanquer dans les Baléares. Au micro de BFM TV, celle femme a déclaré: « On voulait juste rappeler que la diplomatique de Marine Le Pen, c’est d’être complaisante avec les dictateurs. »