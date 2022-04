Une violente dispute éclate sur le tournage de «Magic Mike»: Thandiwe Newton virée du film sur le champ

Channing Tatum, producteur et star du film, et Thandiwe Newton se sont disputés violemment au sujet de la gifle de Will Smith aux Oscars. Channing a quitté le plateau. A son retour, il a déclaré : « Je ne travaille plus avec elle ».

Une violente dispute a éclaté sur le tournage du film « Magic Mike's Last Dance » entre l'actrice Thandiwe Newton et Channing Tatum, acteur et producteur du film. La dispute a éclaté suite à une discussion au sujet de la gifle que Will Smith a mise à Chris Rock aux Oscars.

Channing Tatum, star et producteur des films «Magic Mike». - isopix

Un témoin raconte: « Channing Tatum est le producteur du film et la star numéro un du film. Thandiwe est la star numéro deux. Mais 11 jours après le début du tournage, tout est fini. Ils se sont disputés à cause de l'incident des Oscars. » Les deux acteurs seraient sortis de la maison où ils tournaient et se sont disputés violemment à l'extérieur. « C'était un échange de mots tendu et soudain, ça a dégénéré. Channing est monté dans sa voiture et a disparu » Il a fini par revenir et « il a juste dit: Je ne travaille plus avec elle. Il est producteur, c'est son film dont elle est partie. »

La dispute a eu lieu sous les yeux du réalisateur Steven Soderbergh. « Il n'a pas pris parti. Il essayait de calmer les choses. »

Un membre de l'équipe de tournage affirme que Thandiwe Newton avait des élans de diva sur le plateau, avant même la dispute. « Tout le monde trouvait que c'était difficile de travailler avec elle. Elle était toujours en train de râler à propos de quelque chose. »

Le porte-parole de Warner Bros a déclaré hier à Variety que Thandiwe « avait pris la décision difficile de quitter la production de Magic Mike's Last Dance pour régler des problèmes familiaux. » Une déclaration que Thandie a démentie. Il a été annoncé dans la foulée que Salma Hayek la remplacerait au pied levé.

« Magic Mike » est un vrai succès populaire. Le premier volet est sorti en 2012 et a rapporté 350 millions de dollars.