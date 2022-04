À la télé ce soir: la finale de «Pékin Express» et «Envoyé spécial»

Pour la finale, Jérémy et Fanny et Lucas et Nicolas doivent disputer trois courses durant lesquelles ils tenteront de gagner un maximum d'argent. Les épreuves transportent les candidats entre le Dubaï moderne et le vieux Dubaï des souks. Quelle équipe remportera la saison 15 de Pékin Express ?

Envoyé Spécial, à 21h10 sur France 2

Au sommaire : «Très chères voitures». Les prix de l'essence au plus haut, les contrôles techniques renforcés, les pièces détachées introuvables, les voitures d'occasion hors de prix : dans les zones rurales, les garages automobiles se retrouvent, aujourd'hui, au coeur des préoccupations et des difficultés quotidiennes des Français ; «Les chevaliers du made in France». Des entreprises à taille humaine, des patrons amoureux d'un savoir- faire et d'un terroir, des salariés motivés par leur travail et leur qualité de vie. Qu'est- ce qui fait courir ces chefs d'entreprises qui ont fait le choix du «made in France» quand il n'était plus à la mode ? ; «Russie : la guerre des mots».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Hunger Games : la révolte, partie 2, à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Francis Lawrence (2015)

Fin de la saga ? Probablement non, car la romancière Suzanne Collins prépare un nouvel opus suivant la désormais classique procédure du préquel. En attendant, le règlement de comptes tant attendu est agrémenté d’un dernier rebondissement extrêmement jubilatoire, au terme d’une quête vengeresse qui tient réellement en halène jusqu’au bout.

La rage au ventre, à 22h50 sur AB3 - Trois étoiles

d’Antoine Fuqua (2015)

Le réalisateur de « Training Day », « Shooter » et « La chute de la Maison-Blanche » passe artistiquement à la vitesse supérieure dans ce portrait poignant, dans tous les sens du terme, d’un homme brisé entre désir de rédemption et soif de vengeance. L’extraordinaire charisme de Jake Gyllenhaal transcende le récit, avec la complicité d’un Forest Whitaker qui n’a décidément plus rien à prouver. Derrière les scènes de combat spectaculaires se cache aussi une belle histoire d’amitié magistralement jouée par ces deux acteurs qui nous mettent KO, au sens figuré bien sûr.

Le prince oublié, à 20h30 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Michel Hazanavicius (2020)

Opposé à notre François Damiens, Omar Sy affiche son plus spectaculaire sourire devant Bérénice Bejo, l’épouse et toujours actrice fétiche de l’auteur des deux premiers « OSS 117 » et de « The Artist ». Un conte tout en couleurs, qui n’a réellement enchanté qu’une partie de l’Hexagone en dépit de ses qualités visuelles et de la BO de Howard Shore en personne.

De plus belle, à 21h15 sur C8 - Une étoile

d’Anne-Gaëlle Daval (2017)

Florence Foresti dans un rôle dramatique d’une femme, fille et mère rejetée, ce n’était pas gagné d’avance. L’humoriste s’en sort pourtant globalement bien, dans ce qui n’est toutefois, entre mélo et portrait de famille, qu’un nouvel ersatz formaté du « Full Monty », titre déjà surfait qui semble pourtant et décidément toujours faire fantasmer.

Mission Alcatraz, à 22h30 sur 13e Rue - Une étoile

de Don Michael Paul (2002)