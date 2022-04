À Londres, une «maison invisible» intrigue les passants (photos)

Google Maps

Située dans le quartier de Richmond, cette « maison invisible » est habitée depuis 2019 par une famille qui a été séduite par l’idée originale d’un architecte. « Le miroir permettrait à la maison d’interagir avec son environnement. On peut voir les arbres sur le rond-point et les nuages se refléter sur la maison. Nous avons vraiment aimé l’idée et l’avons validée avec plaisir », ont expliqué les propriétaires à My London.

De l’extérieur, les passants ne voient rien de ce qu’il se passe à l’intérieur de la maison, mais les habitants, eux, voient tout ce qu’il se passe, étant donné que les miroirs composant la façade sont sans tain.