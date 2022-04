«Pékin Express»: les frères belges Lucas et Nicolas peuvent-ils remporter la finale?

Tout d’abord, Lucas et Nicolas ont réalisé un parcours impressionnant depuis le début de l’aventure. Ils ont remporté six étapes du périple qui s’est déroulé au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les deux frères se présentent donc à la finale avec huit amulettes autour du cou (soit 80.000 euros), tandis que leurs adversaires en possèdent deux.

C’est l’heure de vérité pour les fans de « Pékin Express » ce jeudi soir ! La finale de cette édition, baptisée « Sur les terres de l’aigle royal », opposera Jérémy et Fanny, « le couple rêveur » aux frères belges Lucas et Nicolas. Un duel franco-belge au programme ce soir, dans lequel les deux Malmédiens ont toutes leurs chances.

Lors de la demi-finale, Lucas et Nicolas n’ont pas été impressionnés par l’enjeu et ont d’ailleurs remporté deux des trois courses de l’étape. Fonceurs, ils possèdent une motivation sans limite. Et ne semblent pas dérangés le moins du monde par leurs adversaires revanchards, Jérémy et Fanny, qui s’agacent régulièrement de la vantardise (bon enfant) des deux Belges.

Le caractère plus jovial des frères devrait d’ailleurs jouer en leur faveur lors de la finale. Car le couple de Français, lui, perd de l’énergie à s’énerver devant les victoires des frangins.

Cependant, Lucas et Nicolas, qui n’ont terminé aucune des étapes de ce « Pékin Express » plus loin que la… deuxième place, n’ont donc jamais eu à subir le stress de l’élimination au cours de leur aventure. Jérémy et Fanny bien, puisqu’ils ont écopé de plusieurs enveloppes noires, jamais éliminatoires cependant. La chance va-t-elle encore briller pour le couple de Français ? Ou les Belges vont-ils mettre leurs pas dans ceux de Ludovic et Samuel Daxhelet, les derniers frangins belges à avoir gagné « Pékin Express » ?