La thérapeute de couple de Johnny Depp et Amber Heard raconte: «C’est elle qui provoquait les disputes»

Les témoignages se suivent devant le tribunal de Virginie, où ils s'attaquent mutuellement pour diffamation, et la vie intime de Johnny Depp et Amber Heard continue à être racontée. Cette fois, c’est leur ancienne thérapeute de couple qui a pris la parole.

Johnny Depp et Amber Heard « étaient tous les deux violents l'un envers l'autre », selon leur ancienne conseillère conjugale qui s'est confiée devant le tribunal. Elle les a reçus en 2015. Elle a raconté que les deux avaient été battus dans leur enfance. Et que Johnny avait réussi à controler sa propre violence pendant 20, 30 ans. « Et avec Madadme Heard, ça a déclenché des choses et ils se sont engagés dans ce que j'ai vu être un abus mutuel. »

Elle raconte qu'Amber Heard « initiait les disputes dans l'idée de le garder à ses côtés parce que l'abandon était son pire cauchemar. C'était une question de fierté pour elle. »