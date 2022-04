Le jeune Algérien qui a gagné 250.000 euros veut rester en Belgique: «Je veux ouvrir un magasin»

En attendant, le jeune algérien arrivé il y a quelques mois seulement en Belgique a fait part de ses nouvelles envies à Het Laatste Nieuws. Le jeune homme a d’emblée expliqué qu’il resterait en Belgique. « Je vais rester en Belgique et essayer d’y faire ma vie » a-t-il assuré au journal. Il avait pourtant l’intention de se diriger vers l’Angleterre, c’est d’ailleurs pour cela qui réalisait régulièrement des trajets entre Bruxelles et Zeebruges. L’homme a quitté l’Algérie il y a quatre mois et ne compte pas y retourner après un voyage en bateau éprouvant qui l’a fait arriver en Espagne. L’homme a dû ensuite traverser la France pour arriver en Belgique il y « un mois et demi maintenant » précise-t-il.

C’est un certain coup de chance qu’a eu le jeune algérien il y a quelques jours. Il se rendait régulièrement à Zeebruges, tout d’abord pour espérer traverser la manche mais aussi parce qu'un pasteur local est connu pour distribuer des repas gratuitement. De cette façon, le jeune homme a décidé d’utiliser ses quelques sous pour jouer des tickets à gratter le 23 mars dernier. Le premier ticket était perdant. Le second ticket qu’il a joué lui a permis de remporter 5 euros. Il a alors tenté une troisième fois sa chance pour finalement remporter 250.000 euros.

Mais que compte-il faire de cet argent désormais ? L’algérien est catégorique : « Acheter une maison à Bruxelles. Et une voiture. Je veux également ouvrir un magasin et trouver une femme » assure-t-il avant d’ajouter : « J’adore Bruxelles. Mais pour l’instant, je vis dans la rue. Je n’ai pas de toit au-dessus de ma tête et parfois je dors chez des amis. Quand j’aurai l’argent, je veux acheter un appartement. Et peut-être une voiture. Une boutique et faire du commerce. Et bien sûr, je chercherai une femme. Mais je ne veux pas en trouver une grâce à mon argent, mais avec mon cœur » conclut-il.