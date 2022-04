L’état civil marie une femme au frère jumeau de son époux avec de lourdes conséquences

En France, à la mairie de Bordeaux, un imbroglio a eu lieu concernant le mariage ou plutôt le « non mariage » de Stéphanie et de son époux, Thomas. C’est sur Twitter que la jeune mariée a raconté son histoire pour le moins incongrue. « MON DIEU mais l’état civil de la mairie de naissance de mon mari s’est trompé dans les papiers et m’a mariée avec son frère jumeau JE M’ÉTOUFFE », écrit Stéphanie sur le réseau social.

« En voyant cela, j’ai dit à mon mari de quand même demander à la mairie si elle pouvait vérifier l’acte de naissance de son frère jumeau, explique Stéphanie Laporte. Quand ils étaient autoentrepreneurs, ils avaient déjà eu des problèmes », explique Stéphanie au journal.

Des conséquences pour deux couples

L’erreur sur l’acte de mariage rendait donc impossible pour le couple de lancer les démarches nécessaires pour les assurances et les donations. En plus de cela, le frère jumeau étant désormais marié à Stéphanie, il n’était plus pacsé avec sa véritable compagne. Stéphanie explique au quotidien : « Non seulement cette erreur ne nous permet pas de rendre effective la donation au dernier vivant que nous souhaitions faire, mais en plus, elle rend caduc le Pacs de mon beau-frère et ma belle-sœur ».

Rapidement, la commune d’Avranches a été contactée par les personnes concernées et le lendemain, ce vendredi 15 avril, l’état civil a été corrigé. Avant que la nouvelle n’arrive, Stéphanie s’amusait avec humour des conséquences de cette erreur et déclarait à Sud-Ouest la veille : « On nous a assuré que la modification pouvait être faîte rapidement, j’espère parce que ce bout de papier a des conséquences à la fois personnelle et professionnelle. Il ne faut pas que je meure demain ».

L’histoire, bien que compliquée a donc été rapidement corrigée mais surtout a amusé la toile. Sur Twitter, le récit de Stéphanie a récolté plus de 47.000 likes. D’autres internautes s’amusent à raconter leurs propres histoires d’erreur notariales, comme cette femme qui s’est rendue compte au décès de son père, avoir été administrativement mariée et divorcée d’elle-même, avant même sa naissance.

D’autres se sont amusés à imaginer un scénario de film mais à qui demander les droits ?, s’amuse le mari de Stéphanie.