Stromae se prépare pour Coachella (photos)

Après trois ans d’absence, l’énorme événement revient et se tient sur deux week-ends de trois jours et donne le coup d’envoi des concerts de l’été. À l’affiche cette année, Billie Eilish, Harry Styles et the Weeknd, ainsi que Swedish House Mafia.

Mais du côté francophone, des noms bien connus sont aussi programmés. Ainsi Stromae y sera pour présenter ses nouveaux morceaux de l’album « Multitude ». L’artiste a eu l’occasion de se réhabituer à la scène grâce aux derniers concerts donnés en Belgique et en France. Il fera face cette fois à près de 100.000 festivaliers. Il continuera ensuite ses tournées avec le festival des Eurockéennes et des Vielles Charrues en France.