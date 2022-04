À la télé ce soir: «The Voice» ou «Maison à vendre»

« The Voice », à 21h10 sur TF1

Après les auditions à l'aveugle, place aux Battles avec les Talents des équipes de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine, mais aussi les quatre Talents sauvés par la coach surprise, Nolwenn Leroy ! Chaque coach présente des membres de son équipe sur une chanson qu'il aura choisi au préalable. À la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un Talent vainqueur, qui sera qualifié pour la redoutable étape des Cross Battles. Mais rien n'est perdu pour les autres, car le vol de Talent sera plus que jamais effectif dans cette étape. En effet, les coachs pourront voler des Talents durant tout le long des Battles. De quoi pimenter le jeu !

« Maison à vendre », à 20h30 sur RTL-TVI

À Yerres en Essonne, Marie-Reine, 63 ans, et Michel, 75 ans, ont 3 filles qui vivent en province. Ils rêvaient d'une retraite à la Réunion, dont est originaire Marie-Reine, mais l'arrivée de leurs petits-enfants a changé leurs plans. Ils veulent s'installer dans le sud de la France pour se rapprocher de leurs filles. Mais leur maison ne trouve pas preneur. Stéphane Plaza va essayer de comprendre ce qui bloque la vente et tout mettre en oeuvre pour vendre au meilleur prix ! Sophie Ferjani va repenser les espaces et résoudre le problème de mètres carrés perdus.