Mystère médical: une école responsable de 104 tumeurs cérébrales?

En une journée, un quinquagénaire américain a appris que sa femme et sa sœur étaient toutes les deux atteintes d’une tumeur au cerveau très rare, la même qu’il avait eu 22 auparavant. Les faits ne relèvent sûrement pas du hasard et pourtant les médecins assurent que ce type de tumeur est extrême rare, seulement une chance sur un milliard de l’avoir.

Un point commun

L’école, fondée en 1967 avait 1.300 élèves. Sentant un dénominateur commun dans ces cas, il a alors lancé un appel sur Facebook où il raconte ce qui s’est passé. Finalement le post a été repartagé plusieurs fois, suffisamment pour que de nombreux témoignages viennent s’ajouter. Au final, tous les patients sont passés, soit en tant qu’étudiant, soit en tant que professeur dans l’établissement. De cette façon, 103 cas ont été recensés parmi les personnes qui ont fréquenté l’école entre 1975 et 2000, le cas le plus récent y a été en 2014.

Un neurologue spécialisé dans les tumeurs, Sumul Raval a réagi : « Normalement, il n’y a jamais de radiations dans les environs d’une école secondaire. À moins qu’il se passe quelque chose dans la zone dont personne n’est au courant ». Le maire de la ville, John McCormac a lui aussi ajouté : « Il y a peut-être ici un problème grave et nos habitants ont le droit de savoir s’ils sont en danger. Nous nous faisons tous du souci et voulons élucider tous les détails de cette affaire. Une chose est sûre : tout ceci n’est pas normal ».

Des analyses en cours

L’enquête continue donc pour savoir si le terrain est dangereux pour la santé. Finalement, Al Lupiano découvre à 20km de l’établissement une usine qui traitait de l’uranium. Le minerai était extrait, filtré et emballé, ce qui le rend dangereux. Il devient aussi plus mobile et peut se répondre dans l’eau et l’air. Ainsi, après la fermeture de l’usine en 1967, les sols étaient probablement contaminés.