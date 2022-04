«The Voice»: les règles modifiées bousculent Florent Pagny

Cette année, les producteurs ont voulu changer la dynamique des cross-battles. « Cette année, une fois les battles terminées, il n’y aura plus de K.O. On va directement passer à l’étape des cross-battles », expliquait Pascal Guix, le producteur artistique de l’émission. Un test risqué, « On ne sait pas du tout ce qu’il va se passer. C’est l’inconnu total pour nous. C’est pour cela qu’on a décidé de les avancer. Cette année, après cette étape, il y aura un épisode exceptionnel qui s’appelle les super cross battles. Les meilleurs des meilleurs s’affronteront, le niveau sera exceptionnel. L’enjeu pour les talents : accéder à la demi-finale en direct », ajoutait-il.

Ce soir, les candidats de « The Voice » vont encore s’affronter dans les fameuses battles pour tenter de gagner cette édition du télécrochet. Pour les prochaines semaines cependant, les règles ont été modifiées pour donner plus de place à l’avis des téléspectateurs. À l’issue des dernières battles de ce soir, les coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine vont voir la moitié de leurs talents quitter l’aventure.

« On ne décide plus de rien »

Pour Florent Pagny, qui s’est entretenu avec Télé-loisirs, cette nouvelle règle le déstabilise. En effet, les coachs n’auront plus leur mot à dire à partir de la semaine prochaine. « Les K.O., c’était difficile mais cette année, ce qui risque d’être particulier pour nous les coachs, c’est que dès qu’on a fini les battles, on ne décide plus de rien. Certes, on choisit quelle équipe on va affronter lors des cross battles, quel talent on propose, mais ce sera au public de choisir la suite et ce jusqu’à la fin de la saison » admet-il.